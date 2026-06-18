xAIが画像から動画を生成できる動画生成AI「Grok Imagine Video 1.5」の、Imagine APIでの一般提供を開始しました。Grok Imagine Video 1.5 | xAIhttps://x.ai/news/grok-imagine-video-1-5Grok Imagine Video 1.5 is hereOur new image-to-video model with sharper realism, better physics and faster generations 🧵https://t.co/zGhs9czkC5 pic.twitter.com/9X4YicpMH8— xAI (@xai) June 17, 2026Grok Imagine V