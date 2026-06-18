【サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3】 6月26日～順次発売 価格：1回500円 対象年齢：15歳以上 キタンクラブは、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」を6月26日から全国のカプセルトイ売場にて順次発売する。全5種で、価格は1回500円。なお発売日は地域により多少異なる場合がある。 本商品は、