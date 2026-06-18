【S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド】 11月 発売予定 6月19日16時 予約受付開始 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド」を11月に発売する。価格は13,200円。6月19日16時から予約受付を開始する。 本製品は「侍戦隊シンケンジャー」に登場する「シンケンレ