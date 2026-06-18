日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１８日、開催中のサッカーＷ杯北中米大会でアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３８）が史上最年長でハットトリックを決めたことを報じた。史上最多６度目の出場となったメッシは１次リーグＪ組初戦となったアルゼンチン戦でハットトリックを達成。史上３チーム目の２連覇を狙うチームを３―０の白星発進に導いた。Ｗ杯で