【S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー】 6月19日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 漆黒の剣 フレイムスティーラー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月19日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は13,200円。 本商品はゲーム「崩