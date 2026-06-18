佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。「健康ワンポイント」 この先しばらくは梅雨らしい天気が続きます。湿度が高く蒸し暑いため、熱中症対策が必要です。暑いと感じたら我慢せず、冷房を使うようにしましょう。冷房をつけていると体が冷えてしまうという方は、「ドライ」や「除湿」の機能を試してみてください。気温は変わらなくても、湿度が下がるだけで体感が大き