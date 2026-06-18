体操界のレジェンド・森末慎二氏とお笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造が１８日、都内で「クラシアン」新ＣＭ発表イベントに出席した。新ＣＭでは、最新のＡＩ技術を活用して約３０年前の森末氏と現在の原田が共演。森末は「帰ってまいりましたということで、クラシアンとまたこうやってお仕事ができるということでうれしく思っております」と笑顔。現在６９歳で「こんなに年を取ってしまいましたけど、映像は若いんでうれ