米大リーグ（ＭＬＢ）のオールスター前日に行われる毎年恒例行事「ホームランダービー」（本塁打競争）の競技方式が大幅に変わる可能性があることを１７日（日本時間１８日）、一部現地メディアが報じた。スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のエバン・ドレリッジ記者によると、今年の本塁打競争から時間制限が廃止され、１回戦は２０スイング、準決勝と決勝では１５スイングで本塁打数を競うという。各ラウンドの最後の