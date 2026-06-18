愛子さまの出生にまつわる貴重な経緯が一冊の書籍になった。雅子さまの主治医を務め、『堤ノート 愛子さま誕生までの300日』（小学館）を上梓した産婦人科医・堤治氏が知られざるエピソードの数々を明かした。【写真】雅子さまの主治医を務めていた産婦人科医・堤治氏「生まれてきてありがとう」愛子さまがお生まれになった2001年12月1日午後2時42分のことを、私は今でも鮮明に覚えています。「生まれてきてありがとう」宮内