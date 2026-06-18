（C）2026 額賀澪/双葉社「沖晴くんの涙を殺して」製作委員会 広瀬アリスが映画『沖晴くんの涙を殺して』（2026年10月２日全国公開）に出演。2018年公開『巫女っちゃけん。』以来、８年ぶりの映画単独主演となる。広瀬は余命１年を宣告され故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作「転職の魔王様」シリ