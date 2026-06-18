広島は１８日、ドラフト１位・平川蓮外野手が１７日に広島市内の病院で右手有鉤（ゆうこう）骨骨折に対する骨片摘出術を行ったことを発表した。１９日から広島・廿日市市内の大野練習場でリハビリを開始する。１３日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で痛め、６回で途中交代。今季は２９試合に出場し、打率１割８分６厘、１本塁打、１１打点。９日・西武戦（ベルーナＤ）でプロ１号を放っていた。