日常からレジャーまで、幅広いシーンで活躍するコンパクトSUV 日産キックス｜Nissan Kicks 「キックス」はSUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e‑POWER」による力強く滑らかな加速性能や、高い静粛性により、確かな支持を得てきた。2代目となる新型キックスは、力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、大幅に燃費を向上させた第3世代