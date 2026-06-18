あなたは読めますか？突然ですが、「吐露」という漢字読めますか？心に秘めた熱い思いや、誰にも言えなかった本音を口にするシーンで見かける言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「とろ」でした！吐露は、心の中にある考えや感情を、隠さずにさらけ出して述べることを意味します。「吐」は口から出すこと、「露」はあらわにする（露呈する）ことを指し、まるで堰を切ったように言葉が溢れ出すようなニュアンス