あなたは読めますか？突然ですが、「紛らわしい」という漢字読めますか？日常生活で、似たようなものが多くて困った時によく口にする言葉ですが、いざ漢字で書かれると、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まぎらわしい」でした！「紛らわしい」とは、似通っていて区別がつきにくく、判断に迷う様子を意味します。「紛（ふん）」という字は、入り乱れることを指しており、物事が複雑に絡