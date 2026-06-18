１３日、海南省文化館でファッションショーに出演した無形文化遺産の伝承者。（海口＝新華社配信）【新華社海口6月18日】中国海南省海口市の海南省文化館でこのほど、五指山市毛道郷のリー（黎）族に伝わる草木染め・とう編みの技術を生かした衣装を披露するショーが開かれた。省内の村落から集まった無形文化遺産の伝承者14人とプロのモデルが次々と登場し、伝統と現代性の融合を表現した。１３日、海南省文化館でファッション