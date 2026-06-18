ボクシングアマチュア7冠の中山聖也（19＝大橋）が8月19日の「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE159」（東京・後楽園ホール）で元アジア・スーパーフライ級王者ナッタポン・ジャンケーウ（タイ、19戦13勝9KO6敗）と52キロ契約6回戦で対戦することが決まった。18日、所属する大橋ジムが発表した。アマ57勝30RSC1敗の超逸材で、東福岡高では高校総体3連覇、アジアユース選手権で金メダルに輝くなど高校6冠を達成。駒大進学後は