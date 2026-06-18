株式会社タレックスは18日、阪神の藤川球児監督（45）と視界コンディショニングサポート契約を締結したことを発表した。タレックスは全面均整の球面ガラス、球面プラスチック偏光レンズの開発に世界で初めて成功した偏光レンズの専用メーカー。藤川監督は今季、タレックス社の偏光サングラスを着用して式を執っている。タレックスによれば、紫外線や太陽光、照明の照り返しなどストレスホルモンを上昇させる「雑光」はストレ