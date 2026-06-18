ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。家族4人の仲良し写真を公開した。キケことE・ヘルナンデスは「サンティにとって初めてのファミリーデー！」と記し、マリアナ夫人、長女のペネロペちゃん、2月に生まれたばかりの第2子、サンティ君を抱く自身を合わせ、家族4人がドジャースタジアムのグラウンドで仲良く笑みを浮かべる写真を公開。赤いハーフパンツを履い