長崎市にある私立海星高2年の男子生徒が2017年に自殺したのは、学校側がいじめ対策を怠ったためとして、両親が損害賠償を求めた訴訟で、一部賠償を命じた長崎地裁判決を不服とし、両親側は18日、控訴状を送ったと明らかにした。