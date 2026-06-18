フジテレビの村瀬健プロデューサーが17日未明にXを更新。意味深投稿を行った。18日午前1時19分に「やばいです。とんでもない才能に出会ってしまいました」と書き出した。続けて「2026年6月18日0時52分。あまりの衝撃に僕はこの才能と出会った時刻をここに記しておくことにします」と記述。「近い将来この才能が世界を席巻するのは間違いないです。このタイミングで出会えた幸せに感謝しつつ、一緒に何ができるかもう真剣に考えてま