第１０８回全国高校野球選手権栃木大会の組み合わせ抽選会が１７日、宇都宮市の県総合教育センターで行われ、６１校５２チームの組み合わせが決まった。大会は７月９日に開幕し、甲子園への切符をかけた熱戦が繰り広げられる。今大会の最大の注目点は守備につかない選手が投手に代わって打席に立つ「指名打者（ＤＨ）制」の導入だ。今春の甲子園で初めて導入され、県内でも春の大会から導入されたが、夏は初めてになる。ＤＨ