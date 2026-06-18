俳優の松田龍平さんの妻で、モデル・フォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら）さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【モーガン茉愛羅】第2子出産を報告「無事に新しい命を迎えることができました」「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」モーガンさんは産まれた赤ちゃんの足と自身の足を重ね合わせた画像を添えて「先日、無事に新しい命を迎え