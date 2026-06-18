歌手でタレントの円広志（72）が18日放送のカンテレ「よ〜いドン！」に復帰。元気な姿を見せた。前日（17日）は体調不良のため同番組を休んだ円だが、この日は放送開始から定位置に登場。「きのうは休ませてもらいまして、たくさんのコメントをいただきました。『もう年寄りで疲れてるのでたまには休んでもええのと違う』とか、家族のような温かい声が届きました」と笑顔を浮かべた。さらに「こうやって元気でやっております。『よ