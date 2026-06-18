1980年代後半に誕生し、今もなお愛され続ける子ども服ブランド「メゾ ピアノ」。30年前に母親が着ていたヴィンテージワンピを1歳8カ月の娘が着たら…なんと奇跡のジャストサイズ！そんな母娘のおさがりエピソードがThreadsに投稿されると、「エモすぎる」「大切に残していたお母さんも素敵」といった声が寄せられました。【写真】30年前の「メゾ ピアノ」ワンピ…1歳8カ月の娘にぴったり！投稿したのは、2児の母であるRihoさん（@c