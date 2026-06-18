ひとり親家庭を対象としたフードバンク事業『グッドごはん』を運営する認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン（東京都大田区）は、このほど「ひとり親家庭の収入・暮らしの状況」に関する調査を実施、その結果を発表しました。それによると、学校給食のない休日に「1日2食以下」となる子どもの割合が、平日と比べて3倍に増加することが明らかになりました。【調査結果】休日に子どもの食事回数が少なくなるのはなぜ？調査は、首都