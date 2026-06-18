「プレリュード」の特別仕様車登場！ホンダは2026年6月18日、スペシャリティスポーツモデル「プレリュード」の特別仕様車「2027 Limited Edition（リミテッドエディション）」を設定しました。同年8月20日に発売されます。これに先立ち、ウェブページで初公開するとともに、全国の「ホンダカーズ」（販売店）で受注を開始しています。【画像】超カッコいい！ これが新型「プレリュード」です！（30枚以上）2025年9月に発売さ