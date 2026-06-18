授業参観についてのトピックは、ママスタコミュニティでも繰り返しあがる話題です。学校でのわが子の様子を確認できるチャンスである一方、マナーを守らない保護者にイライラしてしまうママも多いようで？撮影は禁止！でも平気で行う保護者にイラッ『ルールを守らない、マナーがおかしい保護者が年々増えている気がする。恥ずかしいと思わないのかな？』参観前のお便りやメールで何度も「写真・動画の撮影は禁止」と注意されている