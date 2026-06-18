軽の王者「N-BOX」がマイチェン！ どう変わった？ホンダは、2026年7月に発売を予定している軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに関する情報を、公式ホームページにて6月18日に先行公開しました。2023年10月に発売された現行型の3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間、優れた視界による運転のしやすさが評価されてきました。先進の安全運転支援システムである「ホンダセンシング」を全タイプに標