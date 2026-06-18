仕事を辞めた直後は、解放感や安堵感に包まれる方も多いでしょう。しかし、時間が経つにつれて「もったいなかったかも……」と後悔が押し寄せることもあるのではないでしょうか。とくに条件がよかった職場であればなおさら。今回は、パートを辞めたことを後悔する声と、出戻りや前進についてのさまざまな意見をもとに、迷ったときの向き合い方を考えます。『ああ、なんで辞めちゃったのだろう。長く続けていたパート、新年度から昇