子どもがある程度の年齢になると、なんでもかんでも「自分でやりたい！」と言い出し、身の回りのことやママの真似をしたがることもありますね。ときには危なっかしいことをするものの、親としてはやらせてあげたいという気持ちもあるでしょう。その反面、イラッとすることもあるようで、ママスタコミュニティには「息子が嫌。イライラする」という悲痛の声が寄せられていました。『できないくせに、「カレー食べる！」と言って勝手