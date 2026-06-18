２０２５年の初競りでは１玉７５万円の値がつき、「スイカの王様」とも呼ばれる上川の当麻町・特産品「でんすけすいか」の収穫が、６月１８日から始まりました。縞模様がほとんど見えず、真っ黒な見た目の当麻町の特産品「でんすけすいか」。１８日に初収穫を迎え、当麻町の農家では一つ一つ手作業で収穫していました。２０２６年は春先の温度が低く管理に苦労したといいますが、例年通りに仕上がったということです。（でんすけ部