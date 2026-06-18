北海道・稚内空港で６月１７日、小型機が作業車が走行している滑走路に着陸したとして、国土交通省は「重大インシデント」に認定しました。国土交通省によりますと、１７日正午すぎ、稚内空港で帯広空港から来た３人乗りの個人所有の小型機が、鳥を追い払う作業車が滑走路で走行していたのにそのまま進入して、着陸しました。小型機と作業車に衝突や接触はなく、けが人もいませんでした。国交省は航空法で定める事故につながりかね