＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週に控えるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」を見据え、先週のダブルス戦をスキップした山下美夢有が実戦復帰する。【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント午後2時10分と遅いスタートとなったプロアマは、冷たい雨が降りしきるコンディションとなった。最終ホールでは同伴者との記