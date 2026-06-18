政策金利は3.50－3.75％で据え置きが決定 現地時間6月17日にFOMC（連邦公開市場委員会）が開催され、政策金利は3.50－3.75％に据え置くことが決定されました。もっとも、今回のFOMCは単なる据え置きではなく、ウォーシュ新議長のもとでFRBの政策運営と市場との対話姿勢に変化が見られた点が注目されます。 声明文では、経済活動は堅調である一方、インフレは高止まりしているとの認識が示されました。また、こ