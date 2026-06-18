新潟アルビレックスＢＢは、星野曹樹選手と、2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。 【星野 曹樹(ほしのともき)選手】 ■背番号 2 ■ポジション SF ■生年月日 1997年11月5日 ■出身地 新潟県 ■身長 195cm ■体重 90kg ■出身校 白鴎大学 ■経歴 2020-22新潟アルビレックスＢＢ 2022-24群馬クレインサンダーズ 2024-25 仙台89ERS 2026-新潟アルビレックスＢＢ ■星野 曹樹選手 コメント