投手、野手として１７年の現役生活を送った宮出隆自さん（４８）は、プロ入りから１３年を過ごしたヤクルトからトレード移籍した楽天で２年を過ごしたが、２０１０年オフに突如、戦力外を通告された。現役続行の危機に立たされたが、即座に獲得に名乗りを上げてくれたチームがあった。古巣のヤクルトへ、３シーズンぶりの復帰だった。◇◇２０１０年１２月３日。通い慣れた都内の球団事務所で、宮出さんはヤクルトのユ