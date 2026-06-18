テキサス州ラレドの幹線道路に墜落し分解したビジネスジェット機セスナ・サイテーション・ラティチュード＝17日/KGNSワシントン（CNN）米国各地でわずか4日間のうちに、軍用ジェット機2機、スカイダイビング用航空機1機、チャーター機1機が墜落した。ワシントン州ヤキマ郡の山中では13日、海兵隊の戦闘機が墜落。周辺に居合わせた人々は巨大な火の玉が噴き上がる様子を撮影した。パイロットはパラシュートで脱出し無事だった。その