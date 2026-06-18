ディズニーアニメ「リロ＆スティッチ」リロ役や、海外版「千と千尋の神隠し」千尋役などを務めた米国俳優で声優のデイヴィ・チェイスさんが、16日に死去したことがわかった。35歳。米国紙「VARIETY」や英国紙「The Guardian」など複数の海外メディアが伝えた。デイヴィさんは2002年「リロ＆スティッチ」でヒロインを務め、同年「アニー賞」を受賞。一躍有名となった。同年公開の映画「ザ・リング」でサマラ・モーガンを熱演