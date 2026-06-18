音楽家のANCHORこと鈴木大記が17日、2年7カ月ぶりにXを更新し、文書を投稿。自身が「プロデューサーを務めた」アイドルグループの件で「関連人物による刑事事件の被害者として巻き込まれ、そちらの対応に時間を要していたこともあり、私自身SNSから遠ざかっておりました」と、法的なトラブルの渦中にあり、SNSを発信していなかったと明かした。「先日、示談という形で区切りがつきましたので、このタイミングで投稿させていただき