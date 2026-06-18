【「ディアブロ イモータル」：血染めの宝石】 6月17日 配信 Blizzard Entertainmentは、Android/iOS用MMOアクションRPG「ディアブロ イモータル（Diablo Immortal）」大型アップデート「血染めの宝石」を本日6月17日より配信開始した。 今回のアップデートでは、本作10種類目のクラスである「ウォーロック」が登場。「ウォーロック」は悪魔を召喚しなが