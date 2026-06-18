韓国を代表する世界的ヒットメーカー、ヨン・サンホ監督が、念願の企画を実現させたサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』が2026年8月28日より、新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開となる（配給：ツイン）。この度、本作の場面写真が一挙公開となった。また、ヨン・サンホ監督と本作で一人二役に初挑戦したパク・ジョンミンが7月29日に来日舞台挨拶を行うことが発表となった。ヨン・サンホ監督のサスペンス