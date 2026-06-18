【モデルプレス＝2026/06/18】女優の石橋静河が主演を務める2026年度後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第5弾が発表された。【写真】2026年後期朝ドラ、新たな出演者12人発表◆2026年後期朝ドラ「ブラッサム」第5弾出演者決定今作は明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公・葉野珠は4人きょうだい。このたび、弟・妹を演じる出演者が決定した。石橋演じる主人公・珠の弟