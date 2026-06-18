【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ダンスボーカルグループ・ M!LKが6月16日、公式TikTokを更新。サカナクションの山口一郎とのコラボ動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】5人組バンド、話題の“ミーム化”楽曲をカバー◆M!LK、山口一郎とのコラボ動画公開M!LKとサカナクションは6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）に出席。今回、M!LKは「サカナクション 山口一郎さんと夜の踊り子踊ら