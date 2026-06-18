チャンネル登録者数61万人の人気YouTuberグループ「積分サークル」が2026年6月13日に動画を更新。「非モテキャラ」メンバーだったキム・ヒョジュンさん（28）から、おめでたい報告があった。「キムの新生活に幸あれ」積分サークルは、大阪大学出身のメンバーで構成された、数学や理系ネタを扱うYouTuberグループ。メンバーは7人おり、今回の動画にはキムさんのほか、さるえるさん、わがさんが出演した。動画の冒頭で、「ちょっと二