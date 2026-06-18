「私的には～」はいい印象を与えない！気をつけたい「若者言葉」や「余計語」とは 「私的」はいい印象を与えない 「何気に」といった言い回しとは違い、意味がはっきりとわかり、当然のように使われている言い方の中にも、よく考えるとおかしいというものがあります。典型的なのが「私的」です。 「今日は2つのプランをおもちしました。私的にはこちらのほうがおすすめと考えているのですが・・・・・」 意味は通じ