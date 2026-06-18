「人口ボーナス」と「人口オーナス」とはなに？ 経済発展には「人口が多い」という要素が欠かせませんが、本当に経済発展に直結するのは所得を生み出す「生産年齢人口(15歳~64歳)」の動向のほうです。 この「生産年齢人口」以外の扶養対象となる働き手でない年少者(0歳~14歳)や高齢者(65歳以上)の人口は「従属人口」と呼ばれます。 「従属人口」が少なく、「生産年齢人口」が最も多い時期を「人口ボーナス