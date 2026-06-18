しらさぎステークスのステップレース こちらも米子Ｓを合わせたデータ。 過去10年勝ち馬の前走レースがすべて異なっており、多岐にわたるローテーションが特徴。 出走数が多いのは［１・２・１・17］の安土城Ｓ組と［１・１・１・12］の谷川岳Ｓ組。 第１回の25年はダービー卿ＣＴ組［１・２・０・５］から勝ち馬が出た。 ここからは過去４年で３頭の連対馬が出ており