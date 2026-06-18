GoogleがGemini for Home音声アシスタント向けに開発した初のデバイスとして、新しいGoogle Homeスピーカーを2026年6月17日に発表しました。日本ではGoogleストアで予約販売を開始しており、スマートホーム操作や音楽再生をより自然な会話で扱えるスピーカーとして展開します。新しい Google Home スピーカーを体験しようhttps://blog.google/intl/ja-jp/products/devices-services/google-home-speaker/Google’s first smart spe