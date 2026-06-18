シェフラーのキャリアグランドスラムなるか今季3つ目のメジャー大会、全米オープンは、今年が126回目の開催となる。昨年大会の覇者JJ・スポーンがタイトル・ディフェンドに挑む今年の大会の舞台は、ニューヨーク州ロングアイランドの難コース、シネコックヒルズだ。【写真】松山英樹、久常涼…今年挑む日本勢5名をチェック！シネコックヒルズでは1896年に第2回全米オープンが開かれ、以来、同コースと全米オープンの関係は、通