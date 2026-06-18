阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で１４７９人（受付通過人数）の株主が出席して行われた。ある男性株主は、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」に関して周辺の「通行量が増えて、たばこのポイ捨てが増えていて道路上に落ちている。周辺住民の声が伝わっていない」と指摘。上戸取締役は「野球開催日の翌日に清掃を行っている。今後も尼崎市と協力してやっていく」と返答した。